Врач рассказала, кому противопоказана черника

Ягоды черники - это отличный источник витаминов А, С и группы В. Темный цвет чернике придают антоцианы - природные антиоксиданты, которые способны связывать свободные радикалы и защищают от воздействия клетки. Это снижает риск образования опухолей. Также антоцианы снижают риск заболеваний сердца, сосудов и глаз.

- В офтальмологии очень известен экстракт черники. Многие недобросовестные фирмы искажают реальные действия активных веществ черники и обещают "зрение как у орла". Это не так. Действительно, за счет улучшения кровообращения сетчатки снижается риск ее отслойки, на этом полезные свойства черники для зрения заканчиваются, - сообщила KP.RU кандидат медицинских наук Ольга Аришева.

В свежем и сушеном виде ягоды черники помогают в лечении диареи, а также при гастрите, язвенной болезни.

Однако нежелательно употребление ягод черники при мочекаменной болезни.

- Черника может стать причиной образования новых камней. Ягоды, нужно употреблять в меру (около 100 граммов), в противном случае это может спровоцировать аллергию и привести к запору, - рассказывает гастроэнтеролог Ольга Аришева.