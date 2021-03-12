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Вышел трейлер южноафриканского фильма ужасов "Гея"

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    12.03.2021, 15:00
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Gaia Фото: youtube.com/ Gaia
Фото: youtube.com/ Gaia

В Сети опубликован трейлер очередного хоррора, снятого в ЮАР - "Гея" (Gaia). Ролик размещен на официальном YouTube-канале проекта.

Фото: kinopoisk.ru
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Из имеющейся там же аннотации мы узнаем, что речь в картине про нечто, обитающее в глубинах древнего леса, что-то, что старше человечества. А может и еще более реликтово. И вот как-то смотритель природного заказника встречает в кущах странного человека, который живет с сыном в буераках и знает зловещую тайну. И она вскоре может, как водится, изменить мир. 

Режиссер - Жако Бауэр. В ролях - Моник Рокман ("Номер 37"), Карел Нель ("Кровавая езда"), Алекс ванн Дайк ("Браконьеры"), Энтони Осейеми ("Экспериментальная ведьма").

Премьера ленты состоится 16 марта в США на фестивале "На юг через юго-запад".

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