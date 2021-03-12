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12.03.2021 14:50
Рубрика: Власть

Выставка "Интерполитех" сменила название на "Страж"

Текст: Владислав Куликов
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов сообщил, что с этого года международная выставка средств обеспечения безопасности "Интерполитех" сменила название на "Страж". Новость прозвучала на коллегии Федеральной службы исполнения наказаний России.
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ
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"В ноябре текущего года Росгвардии впервые предстоит организовать и провести международную выставку средств обеспечения безопасности государства "Страж-2021", которая более 20 лет проводилась под брендом "Интерполитех", - сказал он на итоговой коллегии ФСИН.

Золотов также пригласил к участию в работе форуме директора ФСИН Александра Калашникова и специалистов ведомства.

Как напоминает РИА Новости, международная выставка "Интерполитех" является крупнейшей в России выставкой средств обеспечения безопасности государства. Она имеет федеральный статус и проводится с целью предоставления производителям, поставщикам и потребителям современных специальных технических средств и вооружений эффективного инструмента решения целого комплекса рекламно-маркетинговых задач, мониторинга рынка и заключения торговых сделок. Результаты этой работы напрямую связаны с формированием заказов (в первую очередь - государственного) и реализацией ряда ФЦП.

Власть Безопасность Правительство Росгвардия Правительство Минюст ФСИН

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