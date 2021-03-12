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Рубрика: В мире

WSJ: Alibaba могут назначить крупнейший в истории страны штраф

Антимонопольные органы Китая могут оштрафовать гиганта интернет-торговли Alibaba на рекордную сумму. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Фото: commons.wikimedia.org
Глава Alibaba, пропавший на три месяца, появился на публике

По их данным, сумма взыскания может превысить 975 миллионов долларов, которые в 2015 году выплатила в стране американская компания Qualcomm. По версии регуляторов, Alibaba ведет нечестную борьбу с конкурентами, пишет ТАСС.

Расследование по подозрению в совершении действий монопольного характера управление по контролю за рынком КНР проводит в отношении Alibaba с конца декабря прошлого года.

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