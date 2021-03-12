YouTube заблокировал доступ к фильму "Крым. Путь на Родину"

Документальный фильм "Крым. Путь на Родину" заблокирован на YouTube. При попытке открыть ролик высвечивается уведомление, что он содержит материалы, способные "напугать или шокировать".

Автор фильма, первый замгендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов отметил, что не был предупрежден о блокировке, но может предположить ее причину.

"Связано это с тем, что нам скоро отмечать седьмую годовщину воссоединения России с Крымом, и в эту дату или вокруг нее, как правило, совпадает всплеск просмотров этого фильма. В частности, наверное, потому что ряд учебных заведений, школы на классных часах используют его для того, чтобы рассказать учащимся, что было. И, наверное, кому-то не нравится эта правда", - цитирует РИА Новости Кондрашова.

"Крым. Путь на Родину" был представлен в 2015 году. В нем рассказывается о референдуме, по итогам которого Крым вошел в состав России, а также показано интервью главы государства Владимира Путина по этому поводу.