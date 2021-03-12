Захарова: Россия не будет политизировать вопросы вакцинации

Российской стороне не интересны политические гонки, связанные с вопросами вакцинации от коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы точно не собираемся политизировать этот вопрос, мы не участвуем ни в каких политических гонках или уж тем более в инфодемии", - отметила дипломат. Она выразила надежду, что огромное количество фейковых материалов, которое выпускается о России и вакцине "Спутник V", не окажет того эффекта, на который рассчитывают их авторы. "Почему я об этом говорю - потому что, к сожалению, мы становимся объектом фальши, лжи, большого количества недостоверной информации, которая публикуется в том числе о российской вакцине и о российских усилиях на данном направлении", - заявила Захарова.

"Мы уверены, что скорейшее преодоление продолжающейся эпидемии коронавируса, ее масштабных социально-экономических последствий требует сплочения мирового сообщества, его скоординированных усилий", - отметила официальный представитель МИД РФ. Она выразила надежду, что зарубежные партнеры поймут необходимость вакцинации всего населения Земли и перестанут тратить силы на политизацию этой проблемы.

"Созданная в России вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" продолжает убедительно доказывать свою эффективность как в нашей стране, так и за ее пределами​​​. Препарат уже одобрен для использования в 50 странах, это делает его вторым в мире по числу национальных регистраций", - напомнила Захарова.