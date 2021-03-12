Захарова: Силовой сценарий в Донбассе недопустим

Москва предостерегает Киев от реализации силового сценария в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий", - отметила дипломат. Она также призвала украинские власти, наконец, взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по Минским соглашением, а не выдумывать новые договоренности.

"Официальные лица Украины с завидной регулярностью, особенно в последнее время, свое бездействие и откровенный саботаж достигнутых ранее договоренностей по урегулированию ситуации на востоке страны пытаются прикрыть обвинениями в адрес России и переложить на нас ответственность за то, что украинская сторона фактически завела переговорный процесс в тупик", - отметила Захарова.

Дипломат напомнила, что Россия не является участником конфликта в Донбассе, как бы в этом всех не убеждал Киев. "Именно нежелание признавать этот факт украинскими переговорщиками и их отказ договариваться с Донбассом, собственно, и является той причиной, которая препятствует установлению долгосрочного мира в регионе", - добавила официальный представитель МИД РФ.