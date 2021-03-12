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12.03.2021 20:41
Рубрика: В мире

Жители Хорватии отказываются прививаться вакциной AstraZeneca

Текст: Юрий Когалов

Жители Хорватии на фоне сообщений о серьезных побочных эффектах от вакцины AstraZeneca начали отказываться от уколов этого препарата. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя национальной организации "Координация семейной медицины" Наташу Бан Тошкич.

Фото: Matthias Bein/picture alliance via Getty Images
AstraZeneca: Доказательств угрозы возникновения тромбов от вакцины нет

По ее словам, некоторые люди уже отказались прививаться вакциной AstraZeneca, другие заявили, что не придут на процедуру и будут ждать поставок другого препарата. Как заявила Бан Тошкич, серьезных проблем в стране это не создаст, поскольку имеющихся в наличии доз вакцин AstraZeneca довольно мало.

Как отметила ранее заместитель директора Хорватского института общественного здравоохранения Мария Бубас, власти республики не планируют приостановить использование вакцины AstraZeneca. По ее словам, та партия препарата, к которой возникли вопросы, еще даже не прибыла в страну. В связи с этим хорватские врачи не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о возникновении тромбов из-за этой вакцины.

Ранее из опасений серьезных побочных эффектов использование вакцины AstraZeneca приостановили Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Норвегия, Италия, Болгария, некоторые регионы Испании.

В мире Европа Хорватия Вакцинация от коронавируса

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