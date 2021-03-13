Актриса в знак протеста разделась на сцене на вручении премии "Сезар"

Небольшим, но ярким скандалом ознаменовалось вручение главной французской кинематографической премии "Сезар" минувшей ночью.

57-летняя актриса Корина Масьеро ("Ржавчина и кость", "Загадочные убийства Агаты Кристи") оригинальным способом выразила протест против карантинных ограничительных мер, которые, по её мнению, мешают жить людям искусства.

Женщина вышла на сцену в бутафорской шкуре осла, которую быстро сняла, оставшись в лёгком платье, измазанная красной краской. После чего Масьеро сняла и платье, представ перед публикой совершенно обнажённой. На груди Корины было написано: "Без культуры нет будущего".

Слегка огорошенная публика в целом к выходке коллеги отнеслась благосклонно.