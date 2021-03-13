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13.03.2021 17:09
Рубрика: Общество

Астронавты покинули борт МКС для проведения технических работ

Текст: Наталия Ячменникова
Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс вышли в открытый космос с борта МКС для проведения технических работ. Трансляция идет на сайте NASA.
Фото: NASA Фото: NASA
Фото: NASA

Выход астронавтов в открытый космос начался в 07:14 по времени Восточного побережья США (15:14 мск) в момент переключения их скафандров на автономное питание, сообщает ТАСС. Гловеру и Хопкинсу предстоит проверить перемычки системы охлаждения и подключить устройство для передачи данных на внешней поверхности европейского лабораторного модуля Columbus ("Коламбус").

Фото: NASA/wikipedia.org
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Они также проведут дополнительные кабели к двум внешним камерам, заменят антенну беспроводной связи на модуле Unity ("Юнити") и установят усилитель конструкции теплозащитной крышки на шлюзе Quest ("Квест"). На все про все им отведено около 6,5 часов.

Перед этим выходом астронавты покидали борт станции 5 марта: на внешней поверхности работали американка Кэтлин Рубинс и японский астронавт Соити Ногути.

Это уже 237-й выход за борт МКС в истории станции.

Справка "РГ"

Рекорды в открытом космосе

Самый длительный выход (8 часов 56 минут) осуществили 11 марта 2001 г. с борта МКС американские астронавты Джеймс Восс и Сьюзен Хелмс.

Рекордсмен по наибольшему количеству выходов - 16 (общее время - 78 часов 48 минут) - космонавт Анатолий Соловьев.

Первой среди женщин вышла в открытый космос Светлана Савицкая (СССР) - 25 июля 1984 г. со станции "Салют-7" (3 часа 35 минут). Вместе с Владимиром Джанибековым она провела первые в открытом космосе работы по резке, сварке и пайке.

Наибольшее количество выходов - 16 - принадлежит российскому космонавту Анатолию Соловьеву. В общей сложности он провел в открытом космосе 78 часов 48 минут.

Среди женщин больше всего выходила в открытый космос Сунита Уильямс (США) - совершила 7 выходов (50 часов 40 минут).

Общество Космос

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