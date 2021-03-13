Bloomberg: Страны ЕС призвали смягчить правила въезда для туристов

Группа стран Евросоюза, в экономике которых туризм играет важную роль, выступила с призывом ослабить ограничения на въезд в ЕС из-за рубежа. Такую информацию распространило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

По их данным, предлагается разрешить въезд в ЕС иностранцам, имеющим отрицательный тест на коронавирус, привившихся вакциной или переболевших COVID-19, пишет ТАСС. Некоторые страны также разрабатывают планы одностороннего открытия границ, в первую очередь для туристов из Великобритании, в отношении которой действуют более строгие правила из-за новых штаммов коронавируса.

Какие именно страны выступили с данной инициативой - не уточняется. Известно, что Еврокомиссия настаивает на едином подходе по этому вопросу. Не исключено, что вопрос смягчения ограничений может быть поднят на саммите лидеров стран ЕС в конце марта.