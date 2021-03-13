Бразилия купила 10 миллионов доз "Спутника V"

Минздрав Бразилии в пятницу подписал соглашение о приобретении 10 миллионов доз вакцины "Спутник V" в экстренном порядке. Первая партия российского препарата должна прибыть в страну до конца апреля. Еще 29,6 миллионов доз намерены купить губернаторы северо-восточных регионов Бразилии.

"Министерство здравоохранения подписало сегодня (12 марта - прим. "РГ") контракт на приобретение 10 миллионов доз вакцины "Спутник V", которые будут импортированы из России", - говорится в официальном заявлении министерства.

Переговоры о покупке российской вакцины бразильский минздрав начал еще в августе прошлого года. В конце февраля уже было почти договорились, но для подписания соглашения требовалось разрешение на экстренное применение препарата со стороны бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa). И хотя этого разрешения получено пока так и не было, один из подписанных президентом Жаиром Болсонаро в среду законов предоставляет властям возможность закупать вакцину от коронавируса до одобрения Anvisa.

Контракт предусматривает поставку "Спутника V" в три этапа. Первая партия в 400 тысяч доз прибудет в Бразилию до конца апреля, еще два миллиона доз - в мае, а оставшиеся 7,6 миллиона должны быть доставлены до конца июня.

В пятницу же губернатор штата Пиауи Веллингтон Диас объявил о том, что союз северо-восточных штатов Бразилии намерен приобрести в общей сложности 39,6 миллионов доз "Спутника V", 10 миллионов из которых через экстренные закупки министерства здравоохранения.

О желании купить российскую вакцину от COVID-19 начали открыто говорить не только губернаторы, но и мэры бразильских городов. Так, мэр города Белу-Оризонти (столица штата Минас-Жерайс) Алешандре Калил заявил о намерениях приобрести четыре миллиона доз "Спутника V". Не отстают и власти небольших городов. Префект Марики в пригороде Рио-де-Жанейро заявил в четверг о том, что подписал соглашение с РФПИ о поставках 400 тысяч доз "Спутника V". При этом население самой Марики со всеми расположенными по близости населенными пунктами составляет порядка 162 тысяч человек.

Ситуация с коронавирусом в Бразилии остается крайне сложной. Третий день подряд суточная смертность от COVID-19 превышает отметку в две тысячи человек. По данным министерства здравоохранения на 12 марта, за минувшие 24 часа а Бразилии выявлено 85,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, 2,2 тысячи бразильцев скончались. За год пандемии этим вирусом здесь заразились 11,4 миллиона человек. Его жертвами стали более 275 тысяч бразильцев.