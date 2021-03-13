Экхофф досрочно выиграла общий зачет КМ по биатлону

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования в Нове-Место. Благодаря этому успеху она досрочно завоевала Кубок мира. Российские биатлонистки этот старт провалили.

В Нове-Место, где проходит этап Кубка мира по биатлону, завершилась гонка преследования на 10 км. Его победительницей стала норвежская спортсменка Тириль Экхофф. Она показала результат 27 минут 13,6 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах.

Серебро досталось представительнице Беларуси Динаре Алимбековой, уступившей 34,6 секунды. Бронза у Франциски Пройс из Германии - 40,2 секунды.

Успех Экхофф помог ей досрочно выиграть общий зачет Кубка мира.

Российские биатлонистки провалили очередную гонку. Лучшей из них стала Лариса Куклина, с тремя промахами занявшая 37-е место. Ульяна Кайшева стала 420-й, Татьяна Акимова - 51-й, а Светлана Миронова - 58-й, допустив восемь промахов.