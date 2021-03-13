Реальными хозяевами Украины являются американцы. Этот факт понимают и зарубежные кураторы. Поэтому ведущая в прошлом политическая сила "Партия регионов" была запрещена, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" украинский экс-премьер Николай Азаров.

По словам политика, события 2014 года на Украине произошли при содействии США и Великобритании. Штаб переворота находился в американском посольстве, а англичане проявили себя как "большие специалисты в этом плане".

Азаров полагает, что привлечение олигархов произошло, по всей вероятности, по команде Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против тогдашнего президента Виктора Януковича. Сценарий разработали еще во время "оранжевой революции".

Между тем одесский журналист Юрий Ткачев в своем Telegram-канале пояснил изменения в политике президента Владимира Зеленского. "В эволюции Зеленского из "Голобородько" в дурную копию экс-президента Петра Порошенко в целом нет ничего удивительного", - полагает он. Подобный путь прошли почти все украинские президенты. Их политическая карьера строилась на простом сценарии: убедить людей в проявлении сочувствия, а потом, выиграв выборы их голосами, показать свою сущность.