Экс-премьер Украины Азаров назвал "реального хозяина" страны

Новости

Кабмин поручил ФАС России следить за ценами на удобрения 12:55
Семье Джорджа Флойда выплатят 27 млн. долларов в порядке компенсации 12:54
Судьи ошибочно не засчитали гол "Ростова" в ворота "Химок" 12:41
Новогодние световые конструкции останутся на улицах Москвы до 1 апреля 12:32
Капризов признан первой звездой дня в НХЛ 12:30
Путин поздравил Алферову с юбилеем 11:57
В СК появится свой информационный центр 11:56
В Красноярске начальника отдела полиции задержали при получении взятки 11:18
Оперштаб: Еще 1469 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:14
Рудковская назвала причины ухода Косторной из академии Плющенко 11:03
На Филиппинах обнаружили новый штамм коронавируса 10:34
Москвича отправили в колонию за совершение заказного убийства 10:32
"Вашингтон" пока не договорился с Овечкиным о новом контракте 10:18
Лукашенко поздравил с юбилеем Ирину Алферову 10:18
Названы самые высокие зарплаты в Москве 09:33
Минздрав разрешил исследования первого в РФ биомедицинского клеточного продукта 08:27
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России 08:25
Названы семь вирусов, способных вызвать рак 08:23
Китай запустил четвертую группу спутников дистанционного зондирования Земли 08:11
Бывший премьер-министр Украины сравнил украинскую пенсию с российской 07:25
Politico сообщила о дилемме для властей США из-за "Северного потока-2" 07:06
Врач рассказал, что съесть перед едой, чтобы быстро похудеть 06:51
На маршрут Иркутск - Улан-Удэ запустят скоростной поезд 06:16
ВОЗ призвала увеличить финансирование глобального проекта по борьбе с COVID-19 06:08
Telegraph: Власти Британии направят 111 млрд долларов на модернизацию армии 05:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
13.03.2021 13:43
Рубрика: В мире

Экс-премьер Украины Азаров назвал "реального хозяина" страны

Текст: Александр Саможнев
Реальными хозяевами Украины являются американцы. Этот факт понимают и зарубежные кураторы. Поэтому ведущая в прошлом политическая сила "Партия регионов" была запрещена, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" украинский экс-премьер Николай Азаров.
Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

По словам политика, события 2014 года на Украине произошли при содействии США и Великобритании. Штаб переворота находился в американском посольстве, а англичане проявили себя как "большие специалисты в этом плане".

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Бывший премьер-министр Украины сравнил украинскую пенсию с российской

Азаров полагает, что привлечение олигархов произошло, по всей вероятности, по команде Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против тогдашнего президента Виктора Януковича. Сценарий разработали еще во время "оранжевой революции".

Между тем одесский журналист Юрий Ткачев в своем Telegram-канале пояснил изменения в политике президента Владимира Зеленского. "В эволюции Зеленского из "Голобородько" в дурную копию экс-президента Петра Порошенко в целом нет ничего удивительного", - полагает он. Подобный путь прошли почти все украинские президенты. Их политическая карьера строилась на простом сценарии: убедить людей в проявлении сочувствия, а потом, выиграв выборы их голосами, показать свою сущность.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

Главное сегодня

Кабмин поручил ФАС России следить за ценами на удобрения
В Госдуме главе МИД Украины объяснили простой способ попасть в Крым
Захарова раскритиковала блокировку российского контента в соцсетях
За сутки подтверждено 9 908 случаев COVID-19 в 85 регионах России
Politico сообщила о дилемме для властей США из-за "Северного потока-2"
Что британцы и пресса думают об интервью принца Гарри и Меган Маркл
Эксперты заговорили о необычной активности вице-президента США