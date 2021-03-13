Елизавета II поделилась воспоминаниями о встрече с Юрием Гагариным

Королева Великобритании Елизавета II в рамках научного форума, прошедшего в онлайн-формате, рассказала о встрече с советским космонавтом Юрием Гагариным в Лондоне почти 60 лет назад.

Своими воспоминаниями она поделилась, отвечая на вопрос британского ученого-космолога Мэгги Адерин-Покок, которая рассказала, что родилась в один день с Юрием Гагариным, и этот факт стал одной из причин, почему она занялась изучением космоса. Адерин-Покок спросила королеву о ее личной встрече с Гагариным и о том, каким он был.

По словам Елизаветы II, "он был очарователен". "Я думаю, тот факт, что он был первым космонавтом, делал его особенно очаровательным", - цитирует ТАСС выдержки из распространенной Букингемским дворцом речи королевы. Она отметила также, что страшно стать первопроходцем в космосе, не зная, чем именно может закончиться путешествие, сможешь ли ты вернуться обратно. "Это очень важно", - заключила королева.

Визит Гагарина в Великобританию состоялся в июле 1961 года. Тогда он встретился с британскими общественными и политическими деятелями, а также присутствовал на обеде в Букингемском дворце по приглашению Елизаветы II.