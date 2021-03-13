Евросоюз объявил о сроках введения паспортов вакцинации

Положение о "паспортах вакцинации" будет представлено 17 марта с целью содействия свободному перемещению внутри Евросоюза. Сертификат может быть доступен в цифровом и бумажном форматах и будет распространяться на вакцинацию препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств, сообщат телеканал Euronews.

На данный момент одобрение в ЕС прошли четыре препарата, в том числе Pfizer-BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Срок действия "паспортов вакцинации" должен быть ограничен окончанием пандемии COVID-19. При этом применение тестов и введение карантина по-прежнему не исключается в рамках обеспечения свободного перемещения.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о технической возможности разработать "паспорта вакцинации" в течение примерно трех месяцев. В них должны быть указаны данные, был ли человек вакцинирован, показал ли он отрицательный результат при тесте и имеет ли иммунитет после заражения коронавирусом.