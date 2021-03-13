Евросоюз объявил о сроках введения паспортов вакцинации

Новости

На Филиппинах обнаружили новый штамм коронавируса 10:34
Москвича отправили в колонию за совершение заказного убийства 10:32
"Вашингтон" пока не договорился с Овечкиным о новом контракте 10:18
Лукашенко поздравил с юбилеем Ирину Алферову 10:18
Названы самые высокие зарплаты в Москве 09:33
Минздрав разрешил исследования первого в РФ биомедицинского клеточного продукта 08:27
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России 08:25
Названы семь вирусов, способных вызвать рак 08:23
Китай запустил четвертую группу спутников дистанционного зондирования Земли 08:11
Бывший премьер-министр Украины сравнил украинскую пенсию с российской 07:25
Politico сообщила о дилемме для властей США из-за "Северного потока-2" 07:06
Врач рассказал, что съесть перед едой, чтобы быстро похудеть 06:51
На маршрут Иркутск - Улан-Удэ запустят скоростной поезд 06:16
ВОЗ призвала увеличить финансирование глобального проекта по борьбе с COVID-19 06:08
Telegraph: Власти Британии направят 111 млрд долларов на модернизацию армии 05:49
В Хабаровском крае ослабили ограничения против COVID-19 05:49
Иммунолог рассказал об уязвимости перед COVID-19 при высоком уровне антител 05:12
Корабли ТОФ устроили морской бой в заливе Петра Великого 05:05
В Приамурье охотник застрелил человека, перепутав его с косулей 04:31
Bloomberg: Страны ЕС призвали смягчить правила въезда для туристов 04:17
На Камчатке родители заморили голодом трехмесячного ребенка 04:11
Выпавший из окна читинской больницы ребенок скончался 03:54
В США четверо американцев выиграли в лотерею более миллиарда долларов 03:43
Во Франции отменили требование о наличии веской причины для въезда в страну 03:22
Куба направила 100 тысяч доз вакцины Soberana02 в Иран 02:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
13.03.2021 09:11
Рубрика: В мире

Евросоюз объявил о сроках введения паспортов вакцинации

Текст: Александр Саможнев
Положение о "паспортах вакцинации" будет представлено 17 марта с целью содействия свободному перемещению внутри Евросоюза. Сертификат может быть доступен в цифровом и бумажном форматах и будет распространяться на вакцинацию препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств, сообщат телеканал Euronews.

На данный момент одобрение в ЕС прошли четыре препарата, в том числе Pfizer-BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Срок действия "паспортов вакцинации" должен быть ограничен окончанием пандемии COVID-19. При этом применение тестов и введение карантина по-прежнему не исключается в рамках обеспечения свободного перемещения.

Жители Хорватии отказываются прививаться вакциной AstraZeneca

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о технической возможности разработать "паспорта вакцинации" в течение примерно трех месяцев. В них должны быть указаны данные, был ли человек вакцинирован, показал ли он отрицательный результат при тесте и имеет ли иммунитет после заражения коронавирусом.

В мире Европа Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Госдуме ответили на призыв Киева "открыть доступ" в Крым
Politico сообщила о дилемме для властей США из-за "Северного потока-2"
Источник в Кремле предупредил о планах США по дискредитации "Спутника V"
Елизавета II поделилась воспоминаниями о встрече с Юрием Гагариным
Замглавы Ставрополья арестовали по подозрению во взяточничестве
Что британцы и пресса думают об интервью принца Гарри и Меган Маркл
Эксперты заговорили о необычной активности вице-президента США