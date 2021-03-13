Фернандес получил травму в матче против "Арсенала"

Защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес был замене в первом тайме матча против "Арсенала" из-за травмы.

ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ играет в Туле против местного "Арсенала". После первого тайма команда Виктора Ганчаренко уступает со счетом 0:2.

В первой половине встречи ЦСКА лишился одного из ведущих игроков - защитника Марио Фернандеса. Во время борьбы в своей штрафной он неудачно упал, на него наступил полузащитник туляков Александр Ломовицкий. После оказания помощи игрока на носилках унесли с поля, и он был заменен на Георгия Щенникова.

Пока информации о степени тяжести травмы Фернандеса нет. Защитник ЦСКА - один из кандидатов в сборную России, которая в конце марта тремя матчами начнет отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года.