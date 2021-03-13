Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, финишировавший десятым.

Французский биатлонист ушел в гонку первым и даже два допущенных по ходу гонки на 12,5 км промаха не помешали ему победить. Его результат 28 минут 46,7 секунды. На второе место смог подняться уходивший в гонку девятый норвежец Тарьей Бе, который также промахнулся дважды и на финише уступил 8,2 секунды.

На третью строчку пьедестала почета поднялся еще один представитель Франции Эмильен Жаклин, уступивший 14,6 секунды. Он также не смог отстрелять чисто и допустил один промах.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, который в итоге оказался на 10-й строчке. Александр Логинов финишировал 17-м. 21-й результат у Эдуарда Латыпова, 22-й - у Карима Халили, а Евгений Гараничев стал 32-м.