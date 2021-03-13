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13.03.2021 21:55
Рубрика: Общество

Гинцбург: "Спутник V" показал эффективность для пожилых людей

Текст: Ирина Алпатова

Вакцина "Спутник V" от коронавируса показала одинаковую эффективность для пациентов всех возрастов, в том числе пожилых от 60 лет и выше. Об этом глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал сегодня в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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По его словам, возраст пациентов был одним из основных вопросов при оценке эффективности вакцины - у разработчиков были сомнения, что пожилые люди в силу естественных причин будут слабее реагировать на препарат. Однако исследования показали, что "Спутник V" одинаково эффективен для всех возрастных категорий.

"На всех возрастных категориях "Спутник V" показал одинаковую эффективность. Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом - 60 плюс - возможно, эффективность вакцины будет меньше. То есть они, естественно, в силу того, что иммунная система не так хорошо реагирует, будут хуже отвечать на вакцинацию. Ничего похожего", - отметил Гинцбург. По его словам, отлично реагируют пациенты и 60, и 70, и 80 лет.

В ходе эфира глава центра им. Гамалеи также спрогнозировал, что к ноябрю 2021 года вакцинировано будет 70% россиян.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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