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13.03.2021 15:28
Рубрика: В мире

Греция отвергает право Лондона на мрамор Парфенона

Текст: Александр Гасюк
Прозвучавший на днях категорический отказ премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вернуть Греции украденные англичанами из этой страны в 19 веке скульптуры Парфенона предсказуемо вызвал недовольство в Афинах. Как заявила министр культуры и спорта Греции Лина Мендони, незаконно вывезенные из Эллады бывшим британским посолом в Стамбуле лордом Элгиным мраморные фризы не принадлежат Британскому музею, а Греция будет продолжать добиваться их возвращения на историческую родину.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Согласно комментарию Лины Мендони греческим СМИ, новые исторические данные показывают, что ни лорд Элгин, ни Британский музей не имели и не имеют законных прав на обладание скульптурами Парфенона. По ее словам, Афины готовы предоставить доказательства этого Лондону, но премьер-министр Великобритании "не был проинформирован своими службами о новых исторических данных".

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Такой вывод в правительстве Греции сделали из интервью Джонсона, которое он дал греческой газете Ta Nea 12 марта. В нем британец заявил, что "понимает сильные чувства греческого народа", но, согласно "долгосрочной позиции" правительства Ее Величества, лорд Элгин получил и вывез скульптуры из Греции на основании действовавших тогда законов, и поэтому Британский музей располагает легальным правом собственности на них.

Впрочем, имеющиеся в Афинах сведения говорят совершенно о другом. Эти документы относятся к эпохе господства Османской империи над Грецией, когда турки выдали лорду Элгину так называемый "фирман" (разрешение) на археологические раскопки в районе Акрополя. Для греков совершенно очевидно, что "фирман" не предусматривал физического перемещения мраморных статуй Парфенона и тем более их вывоза за пределы страны.

Мендони добавила, что Греция не признает за Британией права обладания или пользования скульптурами времен древней Эллады, а также право собственности над ними. Министр культуры и спорта Греции напомнила, что Парфенон, изображенный на логотипе ЮНЕСКО, символизирует общечеловеческие ценности, и сказала, что работа в этом направлении является всеобщей задачей.

Напомним, что с 1802 по 1812 годы британский посланник в Стамбуле лорд Элгин под прикрытием археологических работ на горе Акрополь незаконно выломал и вывез в Великобританию скульптуры и фризы с главного сохранившегося памятника архитектуры Древней Эллады. Среди похищенного с афинского Парфенона мрамора оказались шедевры возрастом в 2,5 тысячи лет, в том числе значительная часть рельефного фриза "Панафинейская процессия", опоясывавшего снаружи этот античный храм и одна из кариатид (стилизованная под женскую статую колонна) Эрехтейона.

До сих пор в Британском Музее, где в настоящее время находятся оспариваемые скульптуры, категорически отказываются их возвращать из-за опасений создания неприятного для Лондона прецедента. Он, по мнению англичан, может повлечь новые требования о возврате незаконно вывезенных культурных ценностей со стороны других стран.

Фото: iStock
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Спор о принадлежности древнегреческого мрамора продолжается уже более 40 лет и в нем активно участвует созданная Международная ассоциация за возвращение мрамора Парфенона (International Association for the Reunification of the Parthenon Sculptures). В свете выхода Великобритании из Евросоюза и отмечаемого в этом году 200-летнего юбилея получения Грецией независимости Афины активизировали кампанию по возвращению сокровищ Парфенона.

"Я бы рекомендовала Британскому музею никогда не говорить "никогда". Рано или поздно, но скульптуры будут возвращены", - рассказала "Российской газете" посол Греческой Республики в России Екатерини Нассика, уточнив, что даже в самой Великобритании за это выступает большая часть общественного мнения. По словам дипломата, бесценное греческое и всемирное культурное наследие было "варварским способом изъято из Парфенона", что стало "уникальным в истории актом пиратства".

По мнению специализирующихся на международном праве юристов, наиболее предпочтительным для Греции вариантом возвратить похищенное британцами чужое культурное наследие станет обращение в Страсбургский суд по правам человека. А затем и рассмотрение этого дела в рамках одноименной Европейской конвенции.

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