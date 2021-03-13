Кабмин поручил ФАС России следить за ценами на удобрения

Кабинет министров по результатам рассмотрения доклада о подготовке к весенней посевной поручил Федеральной антимонопольной службе совместно с Минпромторгом, Минэнерго и Минсельхозом следить за ценами на минеральные удобрения для аграриев и горюче-смазочные материалы.

Также регионам рекомендовано организовать своевременное и качественное проведение сезонных полевых работ, обратив особое внимание на обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей финансовыми ресурсами, семенами; обеспечить своевременное доведение до аграриев средств государственной поддержки; принять меры для более широкого использования фермерами механизма агрострахования.