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13.03.2021 10:00
Рубрика: Общество

Как человек сможет управлять компьютером "третьей рукой"

Текст: Ирина Ивойлова
Помните, как Пацюк из гоголевских "Вечеров на хуторе близ Диканьки" ел вареники? "Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пацюк одним взглядом управлялся с варениками. А можно ли управлять клавиатурой компьютера с помощью взгляда? Да. Такая функция есть в Windows 10: к компьютеру подключается специальное устройство, которое определяет, куда смотрит сидящий перед компьютером человек. Это могло бы заметно облегчить жизнь, к примеру, парализованных людей или тех, у кого в этот момент руки заняты другими операциями. Допустим, на рабочем станке. Но есть один нюанс: программа фиксирует еще и непроизвольные движения глаза.

"А наш глаз все время делает скачки, так называемые саккады. Примерно три раза за секунду, и мы практически этого не замечаем", - рассказал "РГ" Сергей Шишкин, ведущий научный сотрудник МЭГ-центра (Центра нейрокогнитивных исследований) Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).

Допустим, вы чуть задержали взгляд, чтобы рассмотреть получше изображение или кнопку на клавиатуре. А программа решила, что вы уже дали ей команду. Кажется, мелочь? Подумаешь, делов-то! Вернулся снова к той же кнопке.

"Больших проблем при наборе текста действительно нет, и уже есть специальные программы, с помощью которых некоторые инвалиды неплохо "печатают глазами". Но во многих других случаях, например при использовании интернет-ссылок, это серьезно мешает нормальной работе с компьютером", - отметил Шишкин. - Значит, надо отфильтровать непроизвольные движения. Надо научиться давать команду компьютеру, смартфону именно тогда, когда человек действительно хочет этого".

Фото: Фото предоставлено резидентом "Сколково"
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Отличить непроизвольные движения глаза от осознанных - научная задача, которую решают ученые МГППУ. И помогает тут ученым регистрация магнитных полей мозга - магнитоэнцефалография, сокращенно МЭГ, отсюда и название подразделения МГППУ, в котором идет эта работа. Ученые наблюдали за работой головного мозга и поняли: его магнитные поля при непроизвольных движениях глаза немного отличаются от движений, совершаемых сознательно.

"Глаз в наших экспериментах задерживается всего на полсекунду, и за это время компьютер должен понять, является ли эта задержка сигналом к действию. Мы сейчас работаем над тем, чтобы научить компьютер определять это как можно точнее, - сообщил Шишкин. - Дальше потребуется решить еще одну проблему: аппаратура, которая нужна для слежения за магнитными полями мозга, слишком громоздка. Сейчас для нее нужно обустраивать целую комнату с мощным экраном, защищающих от внешних магнитных полей. Но уже испытываются и новые магнитные сенсоры длиной всего в пару сантиметров, и компактные экраны".

Возможно, с помощью новой технологии ученых МГППУ глаза смогут стать почти полноценной "третьей рукой" человека. Тогда уж точно фраза "любое ваше желание с первого взгляда" приобретет буквальный смысл.

Общество Наука

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