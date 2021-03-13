Как не лишиться квартиры после незаконной перепланировки

За закрытыми дверями своих квартир россияне скрывают много интересных интерьерных решений - кто просто стену разберет, а кто еще и бассейн на ее месте поставит. Перепланировку владельцы квартиры предпочитают не регистрировать, полагая, что это мелкое нарушение. И напрасно: судебная практика свидетельствует, что даже общепринятые и привычные для большинства изменения в планировку жилья могут привести к его изъятию.

Незаконная перепланировка по Жилищному кодексу может стать основанием для изъятия и продажи с торгов даже единственного жилья, отмечает Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль". В этом случае вырученные с продажи деньги пойдут на восстановление первоначального вида жилья, а остаток передадут бывшему собственнику.

Впервые собственника лишили прав на квартиру в 2013 году за снос несущей стены панельного дома, что угрожало целостности здания. Удивительным это решение было еще и потому, что инспекторам так и не удалось проверить, выполнил ли владелец предписание суда, возвел ли стену на прежнем месте. Их никто так и не пустил в квартиру. В 2016 году собственник лишился жилья за очень распространенное нарушение - объединение санузла без согласования. Такой случай напугал многих владельцев квартир, так как еще несколько лет назад объединение санузла было обыденным явлением. И то, что за это можно лишиться квартиры, для многих стало шоком.

Совсем свежий случай - суд лишил квартиры собственника, который незаконно пристроил к квартире балкон, пробив дверной проем в наружной стене. При этом он отказался восстанавливать прежний вид помещения по решению суда, рассказывает юрист ЮК "Генезис" Татьяна Мацукова.

Случаев, когда люди действительно лишались жилья, немного. Суды до последнего остаются на стороне собственника. Однако если он не идет навстречу и не соглашается вернуть квартиру в прежний вид, ее все-таки изымают. Это происходит исключительно в тех случаях, когда перепланировка затрагивает не только саму квартиру собственника, но и угрожает целостности всего здания.

В целом все работы делятся на те, что можно делать, не спрашивая у кого-то разрешения, те, что требуют согласования, и те, что узаконить не получится.

Но кроме этого есть много спорных вопросов, на которые нет однозначного ответа. К примеру, надо ли получать разрешение на установку на фасаде кондиционера и антенны, перенос отопительных приборов. К спорным можно отнести и установку гипсокартонных конструкций - всевозможных перегородок, шкафов. Их снос возможен только с согласованием, а вот по поводу устройства нужно уточнять в жилинспекции перед началом работ.

Есть множество типичных ошибок, которые совершают собственники при ремонте, среди них - штробление несущих стен. Делать это запрещено. Или смещение дверного проема - даже незначительное изменение конфигурации квартиры требует согласования.

Решений, которые точно не могут быть согласованы, относительно немного. Среди них снос несущих конструкций (согласовать проем в несущей конструкции можно), перенос батареи на балкон, перенос санузла в жилые комнаты, объединение комнаты с кухней при наличии газовой плиты, оборудование теплого пола за счет общего отопления и увеличение балкона за счет гостиной или спальни.

Есть процедура, которая позволяет узаконить перепланировку уже после ее проведения. Однако многие собственники считают, что намного проще просто никого не пускать в квартиру.

Попасть в квартиру и зафиксировать перепланировку удается не так часто. Массовые рейды по квартирам не проводятся, говорит Светлана Разворотнева. Чаще всего жилищные инспекторы работают по сообщениям соседей, которые жалуются на шумные ремонты. Однако собственник может не пустить проверяющих на порог, и тогда получать доступ в квартиру им придется по решению суда.

Сейчас минимальный срок рассмотрения подобных дел составляет 2 месяца. Его предлагается сократить до 5 дней, а решения по делам исполнять немедленно.

Перепланировку могут зафиксировать сотрудники газовых служб, которые проверяют исправность оборудования. Но в основном они обращают внимание на перенос газовых приборов, другие нарушения их не интересуют. Оценщики банков, специалисты БТИ фиксируют нарушения, если на покупку квартиры планируется получить ипотеку или рефинансировать ее. В остальных же случаях незаконные перепланировки десятилетиями остаются незамеченными за закрытыми дверями квартир.