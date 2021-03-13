Капризов признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов признан лучшим игроком минувшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Капризов в матче против "Аризоны" отметился тремя заброшенными шайбами. Причем сделал он это в третьем периоде встречи. Этот хет-трик стал для новичка "Миннесоты" первым в заокеанской карьере.

В итоге россиянин был признан первой звездой дня, а главный тренер "Миннесоты" Дин Эвансон не сдерживался от комплиментов в адрес игрока.

"Хочу отметить всю тройку, где играет не только Кирилл, но и Цуккарелло с Виктором Раском. Капризов нас вряд ли удивил. Он каждый вечер делает что-то необычное. Он очень особенный хоккеист", - сказал тренер.

Он добавил, что Капризов не просто классный игрок, но и замечательный партнер.

"Он просто невероятен и готов сделать все в интересах команды. Для него на первом месте стоит коллектив, и это восхищает весь наш тренерский штаб", - сказал Эвансон.

Звания второй и третьей звезды матча получили нападающие "Эдмонтона" Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, на двоих набравшие пять очков в матче против "Оттавы".