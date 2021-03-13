Капризов сделал первый в карьере в НХЛ хет-трик

Российский нападающий Кирилл Капризов оформил первый в карьере в НХЛ хет-трик.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Миннесота" встречалась с "Аризоной". Матч завершился победой "дикарей" - 4:0.

Счет в матче был открыт лишь на шестой минуте третьего периода. Капризов нанес бросок, который голкипер соперника отразить не смог.

Второй гол россиянина получился еще более красивым. Капризов выехал из-за ворот и нанес неберущийся для вратаря бросок. Следом отличился защитник Юнас Бродин, а в самом конце встречи россиянин оформил хет-трик после могучего броска от борта.

Для Капризова этот хет-трик стал первым в заокеанской карьере. На его счету 10 голов и 13 голевых передач.

"Вегас" в овертайме переиграл "Сент-Луис" - 5:4. В составе проигравших первую в сезоне шайбу забросил восстановившийся после травмы российский форвард Владимир Тарасенко. На его счету также и голевая передача.