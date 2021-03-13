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13.03.2021 08:11
Рубрика: В мире

Китай запустил четвертую группу спутников дистанционного зондирования Земли

В субботу Китай успешно вывел на орбиту четвертую группу спутников дистанционного зондирования Земли Yaogan-31. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

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Запуск состоялся 05:19 мск при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4С" с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу, пишет ТАСС. По данным специалистов, аппараты помогут в изучении электромагнитных полей, а также при проведении различных технических экспериментов.

Первая группа спутников была запущена в 2018 года. Второй и третий запуски состоялись в январе и феврале этого года.

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