Новости

Лукашенко отверг претензии к белорусской песне на Евровидении 16:49
Умер режиссер "Планеты ужасов" Норман Уоррен 16:49
У Фернандеса диагностирован ушиб 16:34
Суд арестовал главу Троицка в Челябинской области на два месяца 16:32
"Спартак" отреагировал на голы Пантелеева и Ломовицкого в ворота ЦСКА 16:27
Курс биткоина впервые в истории превысил 60 тысяч долларов 15:42
Фернандес получил травму в матче против "Арсенала" 15:20
В США участились нападения на лиц азиатского происхождения 15:09
Выставку "Интерполитех" не будут переименовывать 14:50
Строительство станции метро "Гольяново" начнется после весны 2022 года 14:41
Жириновский испек для студентов блины в честь Масленицы 14:25
Путин рассказал о решениях "крымской весны" 14:20
Патриарх Кирилл призвал читать книги, чтобы справиться с жизненными кризисами 14:18
В Москве простились с композитором и певицей Людмилой Лядовой 14:05
Дело о браконьерстве в Алтачейском заповеднике передали в центральный аппарат СК 14:00
Курс биткоина обновил исторический максимум 13:50
Кабмин поручил ФАС России следить за ценами на удобрения 12:55
Семье Джорджа Флойда выплатят 27 млн. долларов в порядке компенсации 12:54
Судьи ошибочно не засчитали гол "Ростова" в ворота "Химок" 12:41
Новогодние световые конструкции останутся на улицах Москвы до 1 апреля 12:32
Капризов признан первой звездой дня в НХЛ 12:30
Путин поздравил Алферову с юбилеем 11:57
В СК появится свой информационный центр 11:56
В Красноярске начальника отдела полиции задержали при получении взятки 11:18
Оперштаб: Еще 1469 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
13.03.2021 15:42
Рубрика: Экономика

Курс биткоина впервые в истории превысил 60 тысяч долларов

Текст: Михаил Загайнов

Курс биткоина установил очередной исторический рекорд, превысив отметку в 60 тысяч долларов.

Илон Маск потерял 15 миллиардов долларов из-за падения цены биткоина

По состоянию на 14:36 мск криптовалюта торговалась на уровне 60 157 долларов. За прошедшие сутки актив подорожал на 6%, однако сейчас вновь торгуется на уровне ниже 60 тысяч долларов.

Взлет самой популярной криптовалюты начался в середине декабря, когда курс превысил исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. В конце февраля курс скорректировался, упав с отметки в 58 тысяч долларов до 44,5 тысячи. После этого на рынке вновь начался рост.

Экономика Финансы Валютный рынок Виртуальные валюты

Главное сегодня

В Казахстане произошло крушение самолета Ан-26
Кабмин поручил ФАС России следить за ценами на удобрения
Курс биткоина впервые в истории превысил 60 тысяч долларов
Захарова раскритиковала блокировку российского контента в соцсетях
В Госдуме главе МИД Украины объяснили простой способ попасть в Крым
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты