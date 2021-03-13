Курс биткоина впервые в истории превысил 60 тысяч долларов

Курс биткоина установил очередной исторический рекорд, превысив отметку в 60 тысяч долларов.

По состоянию на 14:36 мск криптовалюта торговалась на уровне 60 157 долларов. За прошедшие сутки актив подорожал на 6%, однако сейчас вновь торгуется на уровне ниже 60 тысяч долларов.

Взлет самой популярной криптовалюты начался в середине декабря, когда курс превысил исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. В конце февраля курс скорректировался, упав с отметки в 58 тысяч долларов до 44,5 тысячи. После этого на рынке вновь начался рост.