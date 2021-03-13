Мясников рассказал о поразившем 95 процентов людей опасном вирусе

Почти все население Земли поражено вирусом, который может привести к тяжелым заболеваниям.

Как пояснил в эфире телеканала "Россия 1" известный врач и телеведущий Александр Мясников, речь идет о вирусе Эпштейна - Барр, поразившем 95 процентов людей и известном также как вирус герпеса человека четвертого типа.

Эксперт отмечает, в частности, что большая часть людей заражается этим вирусом довольно рано - в детском возрасте, но инфекция дает о себе знать позже. В основном причиной этого является возрастное ослабление иммунитета.

Александр Мясников подчеркивает, что активизирующийся вирус способен повлиять на развитие рассеянного склероза, вызвать лимфомы, лейкозы, рак головы и шеи.

"То есть это уже серьезно, это вирус, который ведет к очень многим онкологическим заболеваниям", - предупреждает он.

Впрочем, вирус может и никак себя не проявить в том случае, если у организма будет хорошая иммунная защита. Чтобы этого добиться, по словам врача, нужно избегать стресса, соблюдать здоровый образ жизни, следить за режимом сна и питанием.