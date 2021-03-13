Мишустин смягчил требования к резидентам ТОР в моногородах

Премьер-министр Михаил Мишустин смягчил требования к резидентам территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах. Решение затрагивает компании, которые получили или получат этот статус с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2021 года. Значительный период их работы пришелся на ограничения, связанные с COVID-19, что негативно отразилось на результатах деятельности.
Таким компаниям продлят срок выполнения требований по объему инвестиций и количеству созданных рабочих мест. По прежним правилам об исполнении обязательств надо было отчитываться через год после регистрации в ТОР. Теперь это разрешается делать спустя два года.
В правительстве рассчитывают, что принятое решение поможет предпринимателям быстрее преодолеть экономические последствия пандемии, восстановить производственные мощности и перезапустить инвестиционные проекты.