Мишустин смягчил требования к резидентам ТОР в моногородах

Таким компаниям продлят срок выполнения требований по объему инвестиций и количеству созданных рабочих мест. По прежним правилам об исполнении обязательств надо было отчитываться через год после регистрации в ТОР. Теперь это разрешается делать спустя два года.

В правительстве рассчитывают, что принятое решение поможет предпринимателям быстрее преодолеть экономические последствия пандемии, восстановить производственные мощности и перезапустить инвестиционные проекты.