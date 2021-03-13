На Филиппинах обнаружили новый штамм коронавируса

Власти Филиппин подтвердили обнаружение нового штамма коронавируса, который получил название P.3. Всего на данный момент выявлено 98 таких случаев, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Кроме того, министерство здравоохранения объявило об обнаружении первого случая бразильского варианта (P.1) у жителя, вернувшегося из Бразилии. По данным специалистов, варианты P.3 и P.1 имеют одно происхождение. В минздраве отметили, что пока штамм P.1 не определен "как вызывающий озабоченность". Доступных данных недостаточно, чтобы сделать вывод о серьезных последствиях для общественного здравоохранения.

На Филиппинах 30 января 2020 года выявили первый случай заболевания коронавирусом. К настоящему времени число инфицированных превысило 611,6 тысячи граждан.