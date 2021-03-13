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13.03.2021 19:14
Рубрика: Общество

Названы два внешних признака высокого уровня холестерина в крови

Текст: Михаил Русин

Специалисты назвали внешние признаки, которые могут указывать на повышенный уровень холестерина в крови.

Как сообщает Medical News Today, высокий уровень холестерина, как правило, сложно определить без соответствующего анализа крови. Тем не менее, в определенных случаях стоит обратить внимание на некоторые симптомы. Если уровень холестерина в организме очень высок, могут, например, появиться жировые бугорки под кожей. Также тревожным признаком считаются серовато-белые круги на радужке глаз.

Фото: iStock
Назван простой гарнир, снижающий холестерин

Специалисты Национального института сердца, легких и крови (NHLBI) считают, что эти симптомы в основном возникают у пациентов с наследственной предрасположенностью к возникновению проблем с повышенным уровнем холестерина.

"Холестерин - важное вещество для организма. Однако его высокий уровень может стать фактором риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярный анализ крови поможет следить за уровнем холестерина. Чтобы снизить уровень холестерина, врач может предложить изменить образ жизни или принять лекарства", - говорится в публикации.

Также отмечается, что существует два типа холестерина: так называемые "плохой" и "хороший".

Накопление холестерина в артериях способствует возникновению атеросклероза. При этом наиболее частой причиной высокого уровня холестерина специалисты называют вредные привычки, в частности, курение, малоподвижный образ жизни и употребление нездоровой пищи. Также факторами, способствующими повышению уровня холестерина, могут быть генетика, некоторые заболевания и употребление определенных лекарств.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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