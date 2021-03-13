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13.03.2021 13:17
Рубрика: Спорт

Паралимпийский комитет России получил приглашение на Олимпиаду-2022

Текст: Максим Домчев
Паралимпийский комитет России получил официальное приглашение на зимние Паралимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом рассказал первый вице-президент ПКР Павел Рожков.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Он заявил, что получено официальное приглашение, которое подписано президентом Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсом и президентом оргкомитета "Пекин-2022" Цай Ци.

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Всего в Паралимпиаде-2022 в Китае примут участие около 736 спортсменов, которым предстоит разыграть 78 комплектов медалей в шести видах программы.

"Численность российской делегации на Играх будет определена согласно квалификационным критериям, в ее состав могут войти более 150 человек. Планируется, что российские спортсмены примут участие во всех видах программы", - заявил Рожков ТАСС.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Пекине

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