Паралимпийский комитет России получил приглашение на Олимпиаду-2022

Паралимпийский комитет России получил официальное приглашение на зимние Паралимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом рассказал первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Он заявил, что получено официальное приглашение, которое подписано президентом Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсом и президентом оргкомитета "Пекин-2022" Цай Ци.

Всего в Паралимпиаде-2022 в Китае примут участие около 736 спортсменов, которым предстоит разыграть 78 комплектов медалей в шести видах программы.

"Численность российской делегации на Играх будет определена согласно квалификационным критериям, в ее состав могут войти более 150 человек. Планируется, что российские спортсмены примут участие во всех видах программы", - заявил Рожков ТАСС.