Партнеров фестиваля "Дубль дв@" прибыло

К сплоченной команде друзей и партнеров онлайн-фестиваля "Дубль дв@" присоединился форум-побратим - международный фестиваль-практикум "Кинопроба" в Екатеринбурге, известный тем, что дает путевку в жизнь будущим мастерам кино. Именно там встречаются, состязаются в смелости художественных поисков, показывают свои работы, спорят и становятся друзьями молодые кинематографисты - студенты и выпускники киношкол мира. Это наш старший брат - ему уже стукнуло семнадцать.

Актриса Наталья Павленкова вошла в состав жюри фестиваля "Дубль дв@" "Кинопроба" намерена учредить на фестивале "Дубль дв@" свой приз, а "Дубль дв@, в свою очередь, постарается отметить самого перспективного, с нашей точки зрения, участника "Кинопробы" на ее фестивале в декабре. Таким образом, лауреатов фестиваля "Дубль дв@" ждут призы: - Гран-при лучшему полнометражному фильму - Приз за режиссуру - Приз за лучшую мужскую роль - Приз за лучшую женскую роль - Приз зрительских симпатий (определяется голосованием публики в интернете) - Гран-при конкурса короткометражных игровых фильмов - Приз зрительских симпатий лучшему театральному спектаклю (определяется голосованием публики) - Приз фестиваля-практикума "Кинопроба" - Общественные призы и дипломы Кроме того, авторы наиболее интересных рецензий на фестивальные фильмы и спектакли получат памятные подарки фестиваля. Все просмотры фестиваля будут доступны на сайте d2.rg.ru бесплатно в любой точке планеты, фильмы идут с английскими субтитрами.