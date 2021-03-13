Партнеров фестиваля "Дубль дв@" прибыло

"Кинопроба" намерена учредить на фестивале "Дубль дв@" свой приз, а "Дубль дв@, в свою очередь, постарается отметить самого перспективного, с нашей точки зрения, участника "Кинопробы" на ее фестивале в декабре.
Таким образом, лауреатов фестиваля "Дубль дв@" ждут призы:
- Гран-при лучшему полнометражному фильму
- Приз за режиссуру
- Приз за лучшую мужскую роль
- Приз за лучшую женскую роль
- Приз зрительских симпатий (определяется голосованием публики в интернете)
- Гран-при конкурса короткометражных игровых фильмов
- Приз зрительских симпатий лучшему театральному спектаклю (определяется голосованием публики)
- Приз фестиваля-практикума "Кинопроба"
- Общественные призы и дипломы
Кроме того, авторы наиболее интересных рецензий на фестивальные фильмы и спектакли получат памятные подарки фестиваля.
Все просмотры фестиваля будут доступны на сайте d2.rg.ru бесплатно в любой точке планеты, фильмы идут с английскими субтитрами.