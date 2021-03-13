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Партнеров фестиваля "Дубль дв@" прибыло

13.03.2021, 12:41 Текст: Валерий Кичин
К сплоченной команде друзей и партнеров онлайн-фестиваля "Дубль дв@" присоединился форум-побратим - международный фестиваль-практикум "Кинопроба" в Екатеринбурге, известный тем, что дает путевку в жизнь будущим мастерам кино. Именно там встречаются, состязаются в смелости художественных поисков, показывают свои работы, спорят и становятся друзьями молодые кинематографисты - студенты и выпускники киношкол мира. Это наш старший брат - ему уже стукнуло семнадцать.

Фото: Из личного архива
Актриса Наталья Павленкова вошла в состав жюри фестиваля "Дубль дв@"

"Кинопроба" намерена учредить на фестивале "Дубль дв@" свой приз, а "Дубль дв@, в свою очередь, постарается отметить самого перспективного, с нашей точки зрения, участника "Кинопробы" на ее фестивале в декабре.

Таким образом, лауреатов фестиваля "Дубль дв@" ждут призы:

- Гран-при лучшему полнометражному фильму

- Приз за режиссуру

- Приз за лучшую мужскую роль

- Приз за лучшую женскую роль

- Приз зрительских симпатий (определяется голосованием публики в интернете)

- Гран-при конкурса короткометражных игровых фильмов

- Приз зрительских симпатий лучшему театральному спектаклю (определяется голосованием публики)

- Приз фестиваля-практикума "Кинопроба"

- Общественные призы и дипломы

Кроме того, авторы наиболее интересных рецензий на фестивальные фильмы и спектакли получат памятные подарки фестиваля.

Все просмотры фестиваля будут доступны на сайте d2.rg.ru бесплатно в любой точке планеты, фильмы идут с английскими субтитрами.

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