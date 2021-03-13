Патриарх Кирилл призвал читать книги, чтобы справится с жизненными кризисами

Осмысляя опыт других людей, изложенный в книгах, человек может справиться и со своей бедой, сказал патриарх Московский и вся Руси Кирилл, выступая на телеканале "СПАС" с поздравительной речью накануне Дня православной книги, который отмечается 14 марта.

- Наша беда, если мы через нее проходим, становится через осмысление этого человеческого опыта, не такой уж тяжелой, как мы думаем. И выход всегда можно найти из этой человеческой беды, будучи обогащенным опытом многих других людей, - сказал патриарх Кирилл. - <…> Читая книги, мы должны обогащаться добрым и правильным опытом других людей, ограждать себя от ошибок, через которые прошли другие люди, тяжесть последствий которых запечатлена на страницах книг.

Он напомнил, как в начале Великой Отечественной Войны люди "массово придавались чтению", прячась в метро во время бомбежек Москвы.

- По свидетельству очевидцев, на одной только станции "Охотный Ряд" за вечер выдавалось от 400 до 500 книг. Можем себе представить? Обстановка тяжелейшая, риски для жизни, а люди, скрываясь от бомбардировок, читали книги, - рассказал патриарх.

Напомнив слова известного русского философа Ивана Ильина, "по чтению можно узнавать и определять человека, ибо каждый из нас есть то, что он читает; и все мы становимся незаметно тем, что мы вычитываем из прочтенного, - как бы букетом собранных нами в чтении цветов", патриарх продолжил эту мысль.

- Действительно, человек становится как бы букетом, который формируется из мыслей, чувств, переживаний, передаваемых чаще всего через чтение… Как из самых различных цветов умелый флорист может составить прекрасную композицию, так и человек, научившись обращаться с книгами в частности и с информацией в целом, формирует свой ум, свой внутренний мир, в том числе мир духовный. От того, чем мы наполняем себя, свою душу и свое сердце, зависит и то, как мы проявляем себя в различных жизненных ситуациях - сможем ли мы отозваться на чужую боль или пройдем мимо, сможем ли утешить человека или отнесемся к нему с равнодушием, отстоять свою личную позицию, или будем постоянно зависимы от чужих мнений.

Напомним, что в 2021 году было решено отказаться от традиционного детского праздника с участием патриарха в Храме Христа Спасителя, который проводили ко Дню православной книги в прошлые годы, но, по словам патриарха, "в связи с непростой эпидемической обстановкой в стране было принято решение провести интерактивный марафон на телеканале "СПАС".

Справка "РГ"

День православной книги учрежден в 2009 году Священным Синодом Русской православной церкви и приурочен ко дню издания Иваном Федоровым первой на Руси печатной книги "Апостол" (14 марта 1564 года). Традиционно в этот день в Церкви организуют события в поддержку книжной культуры - открытые уроки, экскурсии, интеллектуальные игры, чтения, конференции и круглые столы.