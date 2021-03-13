Почему Польша сократила закупки российской нефти

Решение крупнейшей польской нефтеперерабатывающей компании Orlen отказаться от нефти из России и заключить договор о ее импорте из США вызвало множество спекуляций самого разного толка. От разговоров о политической подоплеке произошедшего, до заявлений, что именно так Европа проводит свою линию диверсификации поставок энергоресурсов. Но ни то ни другое не соответствует действительности. Не исключая некоторое политическое влияние в позиции польской компании, основные причины случившегося лежат исключительно в плоскости экономики.

Бизнес Orlen давно вышел за пределы одной страны. Помимо Польши она активно работает в Чехии, Германии, Словакии и странах Прибалтики, где владеет нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) и нефтехимическими предприятиями. То есть решения компании затрагивают экономику не только Польши, но и других стран, некоторые из которых значительно лояльнее относятся к поставкам энергоресурсов из России. Едва ли кто-то в Германии, Словакии или Чехии обрадуется подорожанию бензина, узнав, что он сделан не из российской, а ближневосточной и американской нефти.

Дело в том, что на прибалтийский, польские и чешский НПЗ Orlen нефть поставлялась по трубопроводу "Дружба", то есть прямо до ворот заводов, что делало ее значительно дешевле сырья из других стран. Это было выгодно польской компании, это было выгодно работающей с ней "Роснефти". Но грянул коронакризис, который обвалил не только нефтяные цены, но и стоимость фрахта танкеров для морских перевозок "черного золота". В результате, нефть сейчас оказалось прибыльней поставлять морем. Контракт с Orlen истек в январе 2021 года, и российская сторона предложила новые условия, соответствующие современным реалиям.

"Не продление поляками контракта с "Роснефтью" обусловлено желанием российской компании повысить цену до уровня, при котором рентабельность поставок по трубопроводу соответствовала бы текущей рентабельности морских поставок в условиях, когда наблюдается существенное снижение стоимости фрахта", - говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Впрочем, по его мнению, и политический фактор не стоит сбрасывать со счетов.

Может быть, в Orlen считали, что Россия пойдет на уступки, чтобы сохранить экспорт, но в условиях действующей сделки ОПЕК+, то есть сокращенной добычи и искусственного дефицита на рынке, наши компании могут выбирать приоритетные и наиболее выгодные способы и направления экспорта.

Польская компания в этот список не попала, но и уступать тоже не захотела. Недостающие объемы сырья решили брать в США и увеличив закупки на Ближнем Востоке. Объемы экспорта из США будут небольшими - около 1 млн тонн в год. Для сравнения, российские поставки превышали 6 млн тонн в год. И это объяснимо. НПЗ Orlen оптимизированы под сернистую российскую нефть Urals, поэтому с переходом на американский сорт WTI могут возникнуть определенные сложности, уточнил Танурков. Но, по его мнению, это решаемый вопрос.

Смешав американскую легкую и ближневосточную тяжелую нефть, можно получить сырье близкое по характеристикам к Urals. Проблема лишь в том, что все это увеличивает затраты и снижает рентабельность конечной продукции, которая сейчас в нефтепереработке невысока во всем мире. Поэтому велика вероятность, что Orlen продолжит покупать российскую нефть, но по разовым контрактам, а в итоге стороны вернутся за стол переговоров.