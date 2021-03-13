Посол ЕС призвал изменить подход к России

Некоторые высокопоставленные чиновники Евросоюза считают целесообразным придерживаться "менее воинственного подхода" в отношении России, сообщает Bloomberg.

По данным источника издания, посол ЕС в Москве Маркус Эдерер на встрече главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с высокопоставленными должностными лицами, заявил, что Брюссель слишком сфокусировался на украинском конфликте, а необходимо смотреть дальше.

В ходе встречи послов ЕС, которая прошла в среду, 10 марта, Италия и Германия предложили рассмотреть возможности избирательного сотрудничества с Россией, а Польша, Эстония и Литва придерживались более жесткого подхода. Между тем Евросоюз продлил санкции в отношении России до 15 сентября 2021 года.