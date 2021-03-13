Президент Казахстана поручил установить причины авиакатастрофы Ан-26

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины авиакатастрофы военного самолета Ан-26, потерпевшего крушение в районе аэропорта Алма-Аты, сообщает ТАСС.

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и пожелал скорого выздоровления пострадавшим. "По моему поручению начата работа по выяснению причин авиакатастрофы", - указал Токаев на своей странице в Twitter.

Напомним, самолет Ан-26, прибывший из Нур-Султана, потерпел крушение в районе аэропорта Алма-Аты. В результате происшествия четыре человека погибли, двое пострадали.