Прокуратура Латвии отказалась закрыть дело русскоязычных журналистов

Рижская прокуратура отказалась закрыть дело в отношении журналистов, сотрудничающих с порталами Baltnews и Sputnik Латвия. Силовики 3 декабря пришли обыском к некоторым представителям СМИ, изъяли оборудование и банковские карты, а их самих отправили на допрос, сообщает РИА Новости.

В субботу Русский союз Латвии провел конференцию с участием русскоязычных журналистов из Латвии, России, Литвы, Эстонии, Германии и Бельгии. Участники призвали прекратить дело в отношении коллег, выполняющих свой служебный долг.

Журналист Алла Березовская, также находящаяся под следствием, рассказала, что решение прокуратуры обжаловано в генпрокуратуре Латвии.

"Задержание русскоязычных журналистов в Латвии, которое произошло в декабре прошлого года, являлось не чем иным, как попыткой запугать и заставить их замолчать. Однако добиться этого не удалось", - подвел итог дискуссии сопредседатель Русского союза Латвии и действующий депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов.