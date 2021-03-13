Ракета "Союз-2" с 38 спутниками впервые полетит в новом цветовом дизайне

Впервые за несколько десятилетий ракета-носитель "Союз-2" стартует с космодрома Байконур в новом, необычном для нее дизайне. Носитель будет окрашен в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. Изменится также и цвет переходного отсека - вместо традиционно серого он тоже станет синим.

Как сообщили в "Роскосмосе", источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя "Восток", на которой 60 лет назад с космодрома Байконур отправился в полет первый космонавт мира Юрий Гагарин и который представлен на ВДНХ. Он окрашен в белый цвет: белой ракета при пуске выглядит от инея, покрывающего баки жидкого кислорода.

Предполагается, что и другие пуски этого года, проходящие по контрактам с компанией "Главкосмос Пусковые Услуги" (компания-оператор госкорпорации "Роскосмос" по коммерческим пусковым программам), будут проводиться в данной цветовой гамме.

Пуск "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат", космическим аппаратом CAS500-1 в качестве основной нагрузки и 37 спутниками из 18 стран мира запланирован на 20 марта в 09:07 по московскому времени. Планируется, что через 528 секунд после старта разгонный блок "Фрегат" с кластером космических аппаратов на борту отделится от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории.

Разгонному блоку предстоит выполнить программу вывода всех космических аппаратов на три солнечно-синхронные орбиты. Отделение южнокорейского космического аппарата CAS500-1 на первой целевой орбите планируется через 1 час 3 минуты после старта, в 10:10 по московскому времени. На втором этапе с 11:35 до 11:37 мск запланировано отделение первой партии спутников попутной полезной нагрузки, а на следующем этапе с 13:13 до 13:43 мск ожидается отделение второй партии на третьей целевой орбите.