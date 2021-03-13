Андрей Бочкарев: Вороновский COVID-госпиталь выдвинут на международную премию MIPIM Awards

Проект центра инфекционных болезней "Вороновское" допущен к участию в основном этапе международного конкурса MIPIM Awards в номинации "Best healthcare development" как лучший проект в области здравоохранения. Об этом в субботу сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в строительстве госпиталя были задействованы лучшие специалисты строительной отрасли Москвы: более 27 подрядных организаций, свыше 11 тысяч строителей и 1500 различных строительных машин.

Напомним, в апреле прошлого года, на подъеме первой волны коронавирусной инфекции в Москве возникла необходимость увеличить мощности для приема пациентов заразившихся COVID-19. Помимо 13 городских стационаров, перепрофилированных под работу с коронавирусом, власти приняли решение построить новый современный центр инфекционных болезней "Вороновское". Стационар был возведен в рекордно короткие сроки: уже через 31 день после начала строительства в Вороновском приняли первых пациентов. Такой короткий срок строительства суперсовременного медцентра - случай беспрецедентный не только для России, но и других стран.

Сергей Переходов, главный врач городской клинической больницы им. В.П. Демихова, в состав которой вошел новый госпиталь, рассказал:

"За год работы здесь пролечено более 10 тысяч пациентов с COVID-19. В настоящее время в больнице по-прежнему оказывают всю необходимую помощь больным коронавирусной инфекцией, однако в дальнейшем, по мере нормализации ситуации, клинический центр "Вороновское" может быть переориентирован на прием больных с любыми инфекционными заболеваниями. Богатый практический опыт и высокая квалификация медицинского персонала позволяют с уверенностью говорить о готовности справиться с любыми ситуациями".

Общая мощность больницы в Вороновском рассчитана на 800 пациентов. Ее особенность состоит в том, что каждая койка здесь может быть трансформирована в реанимационную в течение суток. Сам медцентр представляет собой совершенно автономный комплекс. В нем есть диагностический центр, лаборатория с возможностью проведения более 10 000 тестов в сутки, центр санитарной обработки, патолого-анатомический комплекс и даже родовое отделение. Общей площадью 80 тыс. кв. м, он полностью отвечает самым строгим требованиям к инфекционной больнице: для пациентов оборудованы мельцеровские боксы с индивидуальной вытяжкой, обеззараживанием воздуха и стоков, установлено новейшее диагностическое и реанимационное оборудование, а штат укомплектован высококвалифицированными специалистами. В штате "Вороновского" сейчас почти 1 тысяча специалистов, среди которых 250 врачей, 500 специалистов среднего медперсонала, около 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.

Итоги конкурса MIPIM Awards будут подведены осенью этого года в рамках Международной инвестиционной выставки недвижимости MIPIM во Франции.

Справка "РГ"

Премии MIPIM Awards - одна из самых авторитетных и значимых в сфере архитектуры и строительства. Московские проекты участвуют в конкурсе с 2010 года. Два года подряд они занимают призовые места: в 2019 году парк "Зарядье" с концертным залом был признан победителем и удостоен специального приза жюри премии MIPIM Awards, в 2020-м Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой победил в номинации "Лучший объект спортивного и культурного назначения".