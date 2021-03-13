Андрей Бочкарев: Вороновский COVID-госпиталь выдвинут на международную премию MIPIM Awards

Новости

Фернандес получил травму в матче против "Арсенала" 15:20
В США участились нападения на лиц азиатского происхождения 15:09
Строительство станции метро "Гольяново" начнется после весны 2022 года 14:41
Жириновский испек для студентов блины в честь Масленицы 14:25
Путин рассказал о решениях "крымской весны" 14:20
Патриарх Кирилл призвал читать книги, чтобы справится с жизненными кризисами 14:18
В Москве простились с композитором и певицей Людмилой Лядовой 14:05
Дело о браконьерстве в Алтачейском заповеднике передали в центральный аппарат СК 14:00
Курс биткоина обновил исторический максимум 13:50
Кабмин поручил ФАС России следить за ценами на удобрения 12:55
Семье Джорджа Флойда выплатят 27 млн. долларов в порядке компенсации 12:54
Судьи ошибочно не засчитали гол "Ростова" в ворота "Химок" 12:41
Новогодние световые конструкции останутся на улицах Москвы до 1 апреля 12:32
Капризов признан первой звездой дня в НХЛ 12:30
Путин поздравил Алферову с юбилеем 11:57
В СК появится свой информационный центр 11:56
В Красноярске начальника отдела полиции задержали при получении взятки 11:18
Оперштаб: Еще 1469 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:14
Рудковская назвала причины ухода Косторной из академии Плющенко 11:03
На Филиппинах обнаружили новый штамм коронавируса 10:34
Москвича отправили в колонию за совершение заказного убийства 10:32
"Вашингтон" пока не договорился с Овечкиным о новом контракте 10:18
Лукашенко поздравил с юбилеем Ирину Алферову 10:18
Названы самые высокие зарплаты в Москве 09:33
Минздрав разрешил исследования первого в РФ биомедицинского клеточного продукта 08:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
13.03.2021 14:36
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: Вороновский COVID-госпиталь выдвинут на международную премию MIPIM Awards

Текст: Любовь Проценко

Проект центра инфекционных болезней "Вороновское" допущен к участию в основном этапе международного конкурса MIPIM Awards в номинации "Best healthcare development" как лучший проект в области здравоохранения. Об этом в субботу сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как врачи и медсестры возвращаются из ковидных госпиталей к привычной работе

Он отметил, что в строительстве госпиталя были задействованы лучшие специалисты строительной отрасли Москвы: более 27 подрядных организаций, свыше 11 тысяч строителей и 1500 различных строительных машин.

Напомним, в апреле прошлого года, на подъеме первой волны коронавирусной инфекции в Москве возникла необходимость увеличить мощности для приема пациентов заразившихся COVID-19. Помимо 13 городских стационаров, перепрофилированных под работу с коронавирусом, власти приняли решение построить новый современный центр инфекционных болезней "Вороновское". Стационар был возведен в рекордно короткие сроки: уже через 31 день после начала строительства в Вороновском приняли первых пациентов. Такой короткий срок строительства суперсовременного медцентра - случай беспрецедентный не только для России, но и других стран.

Сергей Переходов, главный врач городской клинической больницы им. В.П. Демихова, в состав которой вошел новый госпиталь, рассказал:

"За год работы здесь пролечено более 10 тысяч пациентов с COVID-19. В настоящее время в больнице по-прежнему оказывают всю необходимую помощь больным коронавирусной инфекцией, однако в дальнейшем, по мере нормализации ситуации, клинический центр "Вороновское" может быть переориентирован на прием больных с любыми инфекционными заболеваниями. Богатый практический опыт и высокая квалификация медицинского персонала позволяют с уверенностью говорить о готовности справиться с любыми ситуациями".

Фото: iStock
Собянин: в Москве начнут производить 27 жизненно важных лекарств, которые не производятся в России

Общая мощность больницы в Вороновском рассчитана на 800 пациентов. Ее особенность состоит в том, что каждая койка здесь может быть трансформирована в реанимационную в течение суток. Сам медцентр представляет собой совершенно автономный комплекс. В нем есть диагностический центр, лаборатория с возможностью проведения более 10 000 тестов в сутки, центр санитарной обработки, патолого-анатомический комплекс и даже родовое отделение. Общей площадью 80 тыс. кв. м, он полностью отвечает самым строгим требованиям к инфекционной больнице: для пациентов оборудованы мельцеровские боксы с индивидуальной вытяжкой, обеззараживанием воздуха и стоков, установлено новейшее диагностическое и реанимационное оборудование, а штат укомплектован высококвалифицированными специалистами. В штате "Вороновского" сейчас почти 1 тысяча специалистов, среди которых 250 врачей, 500 специалистов среднего медперсонала, около 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.

Итоги конкурса MIPIM Awards будут подведены осенью этого года в рамках Международной инвестиционной выставки недвижимости MIPIM во Франции.

Справка "РГ"

Премии MIPIM Awards - одна из самых авторитетных и значимых в сфере архитектуры и строительства. Московские проекты участвуют в конкурсе с 2010 года. Два года подряд они занимают призовые места: в 2019 году парк "Зарядье" с концертным залом был признан победителем и удостоен специального приза жюри премии MIPIM Awards, в 2020-м Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой победил в номинации "Лучший объект спортивного и культурного назначения".

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Кабмин поручил ФАС России следить за ценами на удобрения
В Госдуме главе МИД Украины объяснили простой способ попасть в Крым
Курс биткоина обновил исторический максимум
Захарова раскритиковала блокировку российского контента в соцсетях
Пять человек пострадали при взрыве в пункте выдачи интернет-магазина в КЧР
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты