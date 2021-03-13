Футболисты "Чертаново" избили игрока "Локомотива" после матча ЮФЛ

После окончания матча Юношеской футбольной лиги-2 игроки "Чертаново" избили футболиста "Локомотива". У пострадавшего диагностированы перелом и сотрясение мозга.

Матч между этими командами состоялся 13-го марта на поле "Локомотива" в рамках Юношеской футбольной лиги-2. Встреча завершилась поражением "Чертаново" - 1:2.

А после матча, как сообщает "Чемпионат", несколько игроков "Чертаново" избили футболиста "Локомотива" Максима Шнапцева.

"У него сотрясение мозга и перелом, пришлось вызывать полицию", - сказал один из источников издания. Официальных заявлений со стороны клубов и лиги пока нет.