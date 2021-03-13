Новости

На Филиппинах обнаружили новый штамм коронавируса 10:34
Москвича отправили в колонию за совершение заказного убийства 10:32
"Вашингтон" пока не договорился с Овечкиным о новом контракте 10:18
Лукашенко поздравил с юбилеем Ирину Алферову 10:18
Названы самые высокие зарплаты в Москве 09:33
Минздрав разрешил исследования первого в РФ биомедицинского клеточного продукта 08:27
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России 08:25
Названы семь вирусов, способных вызвать рак 08:23
Китай запустил четвертую группу спутников дистанционного зондирования Земли 08:11
Бывший премьер-министр Украины сравнил украинскую пенсию с российской 07:25
Politico сообщила о дилемме для властей США из-за "Северного потока-2" 07:06
Врач рассказал, что съесть перед едой, чтобы быстро похудеть 06:51
На маршрут Иркутск - Улан-Удэ запустят скоростной поезд 06:16
ВОЗ призвала увеличить финансирование глобального проекта по борьбе с COVID-19 06:08
Telegraph: Власти Британии направят 111 млрд долларов на модернизацию армии 05:49
В Хабаровском крае ослабили ограничения против COVID-19 05:49
Иммунолог рассказал об уязвимости перед COVID-19 при высоком уровне антител 05:12
Корабли ТОФ устроили морской бой в заливе Петра Великого 05:05
В Приамурье охотник застрелил человека, перепутав его с косулей 04:31
Bloomberg: Страны ЕС призвали смягчить правила въезда для туристов 04:17
На Камчатке родители заморили голодом трехмесячного ребенка 04:11
Выпавший из окна читинской больницы ребенок скончался 03:54
В США четверо американцев выиграли в лотерею более миллиарда долларов 03:43
Во Франции отменили требование о наличии веской причины для въезда в страну 03:22
Куба направила 100 тысяч доз вакцины Soberana02 в Иран 02:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
13.03.2021 10:32
Рубрика: Происшествия

Москвича отправили в колонию за совершение заказного убийства

Текст: Наталья Козлова

Девять лет в колонии строгого режима проведет москвич, который убил мужчину по заказу его жены. Преступление расследовал СК по Московской области. Дело было заведено по статьям об убийстве по найму, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и незаконном обороте оружия.

Фото: iStock
В Москве задержали подозреваемого в совершении двойного убийства 20 лет назад

Корреспонденту "РГ" о том, что случилось, рассказала старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

- В августе 2019 года к осужденному обратилась супруга его компаньона с предложением совершить убийство ее мужа за вознаграждение в размере 50 млн рублей. Мужчина согласился, но для исполнения убийства привлек своего знакомого, который согласился совершить преступление за 3 млн рублей. В сентябре 2019 года осужденный вместе с соисполнителем приобрели переделанное самодельным способом огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, - объяснила представитель ведомства.

В процессе подготовки к убийству мужчина решил совершить преступление сам. Супруга "приговоренного" активно помогала киллеру.

Ольга Врадий рассказывает, что расследование шло тяжело. Было много сложных экспертиз: генетическая, баллистическая, химическая. Уголовные дела против соучастников убийства выделены в отдельное производство. Пока за смерть мужчины ответил только киллер. Его приговор в законную силу еще не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

В Госдуме ответили на призыв Киева "открыть доступ" в Крым
Politico сообщила о дилемме для властей США из-за "Северного потока-2"
Источник в Кремле предупредил о планах США по дискредитации "Спутника V"
Елизавета II поделилась воспоминаниями о встрече с Юрием Гагариным
Замглавы Ставрополья арестовали по подозрению во взяточничестве
Каршеринговая компания заплатит за грубость в адрес клиента-должника
Телефонные мошенники придумали новую схему по выманиванию денег