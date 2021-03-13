Москвича отправили в колонию за совершение заказного убийства

Девять лет в колонии строгого режима проведет москвич, который убил мужчину по заказу его жены. Преступление расследовал СК по Московской области. Дело было заведено по статьям об убийстве по найму, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и незаконном обороте оружия.

Корреспонденту "РГ" о том, что случилось, рассказала старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

- В августе 2019 года к осужденному обратилась супруга его компаньона с предложением совершить убийство ее мужа за вознаграждение в размере 50 млн рублей. Мужчина согласился, но для исполнения убийства привлек своего знакомого, который согласился совершить преступление за 3 млн рублей. В сентябре 2019 года осужденный вместе с соисполнителем приобрели переделанное самодельным способом огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, - объяснила представитель ведомства.

В процессе подготовки к убийству мужчина решил совершить преступление сам. Супруга "приговоренного" активно помогала киллеру.

Ольга Врадий рассказывает, что расследование шло тяжело. Было много сложных экспертиз: генетическая, баллистическая, химическая. Уголовные дела против соучастников убийства выделены в отдельное производство. Пока за смерть мужчины ответил только киллер. Его приговор в законную силу еще не вступил.