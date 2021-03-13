Названы самые высокие зарплаты в Москве

В Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий марта в Москве вошли позиции менеджеров высшего и среднего звена и программиста в сфере финансов, отмечается в исследовании HeadHunter.

Открывает рейтинг самых оплачиваемых вакансий позиция quant-исследователя - программиста в сфере торговли на фондовых рынках. На руки такой эксперт получит более 300 тысяч рублей в месяц. Директор по производству на предприятии в сфере добычи полезных ископаемых может претендовать уже на 400 тысяч рублей "чистыми". Frontend-разработчику готовы заплатить от 410 тысяч рублей.

По полмиллиона рублей в месяц не пожалеют работодатели для грамотного руководителя направления по работе с корпоративными клиентами и для коммерческого директора нефтяной компании.