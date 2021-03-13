Под Тверью возбудили дело после жестокого убийства хаски

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тверской области, 12 марта в полицию обратился житель Конаковского района, увидевший в соцсети фотографии своей пропавшей собаки породы хаски, которую, судя по фото, кто-то убил с особой жестокостью.

Выяснилось, что над собакой издевались в нежилом заброшенном здании в деревне Селихово Конаковского района.

- Проведен осмотр места происшествия с участием эксперта-криминалиста. Обнаруженный труп животного направлен на судебно-медицинскую экспертизу, - сообщили в региональном УМВД.

По факту жестокого обращения с животным, повлекшим его гибель, отдел дознания ОМВД России по Конаковскому району возбудил уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ. Устанавливаются причастные к совершению преступления, а также возможные свидетели и очевидцы произошедшего, в том числе опубликовавшие информацию об убийстве в соцсети.