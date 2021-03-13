Собянин: Новый Национальный космический центр даст москвичам около 20 тысяч новых рабочих мест

Ход работ на строительстве комплекса зданий Национального космического центра на территории ГКНПЦ имени Хруничева осмотрели сегодня мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Глава столицы рассказал:

"По поручению Владимира Путина приступили к масштабному проекту создания нового космического центра страны. Совместный проект "Роскосмоса" и города. Возводится крупнейший центр космической отрасли в мире. Площадь 250-270 тысяч квадратных метров, где будут работать около 20 тысяч человек".

Мэр поблагодарил Дмитрия Рогозина за предложение реализовать такой важный проект для города и всей страны в целом. По его словам, на бывшей промтерритории построят дома для москвичей, часть из которых работали и продолжают работать в "Роскосмосе". "Из них восемь тысяч человек - это сотрудники конструкторского бюро "Салют" центра Хруничева, и рядом же с ними находится сам завод, где, собственно, те инженерные решения, которые мы будем с ними отрабатывать, будут апробированы уже конкретной практикой, - продолжил тему глава "Роскосмоса". - Кроме того, здесь разместятся базовые кафедры ведущих наших вузов-доноров: Московского авиационного института, МГТУ имени Баумана, Физтеха, МГУ и многих других".

Напомним, строится Национальный космический центр на площади размером 6,9 гектаров. На ней разместятся центральный офис и объединенный отраслевой информационный центр госкорпорации "Роскосмос", а также штаб-квартиры ряда организаций отрасли, отраслевой банк, образовательный центр, конгрессно-выставочный центр и центр диверсификации производства. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, сейчас на площадке будущего центра завершены работы подготовительного цикла и ведется возведение монолитных конструкций низкоэтажной части зданий. Формируется НКЦ вокруг высотной треугольной башни, которая внешне похожа на ракету из стекла и алюминия на стартовой площадке. В низкоэтажной части центра уложено уже 77 тысяч кубометров бетона, или 65% от запланированного объема работ. Заняты на стройке более 1100 человек и свыше 25 единиц специализированной строительной техники.

Построить НКЦ планируется в 2023 году. Благодаря его появлению на одной площадке смогут объединиться ряд ключевых организаций ракетно-космической промышленности.