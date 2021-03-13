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13.03.2021 13:54
Рубрика: Общество

Собянин: Новый Национальный космический центр даст москвичам около 20 тысяч новых рабочих мест

Текст: Любовь Проценко
Ход работ на строительстве комплекса зданий Национального космического центра на территории ГКНПЦ имени Хруничева осмотрели сегодня мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Глава столицы рассказал:

"По поручению Владимира Путина приступили к масштабному проекту создания нового космического центра страны. Совместный проект "Роскосмоса" и города. Возводится крупнейший центр космической отрасли в мире. Площадь 250-270 тысяч квадратных метров, где будут работать около 20 тысяч человек".

Мэр поблагодарил Дмитрия Рогозина за предложение реализовать такой важный проект для города и всей страны в целом. По его словам, на бывшей промтерритории построят дома для москвичей, часть из которых работали и продолжают работать в "Роскосмосе". "Из них восемь тысяч человек - это сотрудники конструкторского бюро "Салют" центра Хруничева, и рядом же с ними находится сам завод, где, собственно, те инженерные решения, которые мы будем с ними отрабатывать, будут апробированы уже конкретной практикой, - продолжил тему глава "Роскосмоса". - Кроме того, здесь разместятся базовые кафедры ведущих наших вузов-доноров: Московского авиационного института, МГТУ имени Баумана, Физтеха, МГУ и многих других".

Фото: AP Photo/Chris O'Meara
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Напомним, строится Национальный космический центр на площади размером 6,9 гектаров. На ней разместятся центральный офис и объединенный отраслевой информационный центр госкорпорации "Роскосмос", а также штаб-квартиры ряда организаций отрасли, отраслевой банк, образовательный центр, конгрессно-выставочный центр и центр диверсификации производства. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, сейчас на площадке будущего центра завершены работы подготовительного цикла и ведется возведение монолитных конструкций низкоэтажной части зданий. Формируется НКЦ вокруг высотной треугольной башни, которая внешне похожа на ракету из стекла и алюминия на стартовой площадке. В низкоэтажной части центра уложено уже 77 тысяч кубометров бетона, или 65% от запланированного объема работ. Заняты на стройке более 1100 человек и свыше 25 единиц специализированной строительной техники.

Построить НКЦ планируется в 2023 году. Благодаря его появлению на одной площадке смогут объединиться ряд ключевых организаций ракетно-космической промышленности.

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