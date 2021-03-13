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13.03.2021 14:00
Рубрика: Происшествия

Дело о браконьерстве в Алтачейском заповеднике передали в центральный аппарат СК

Текст: Наталья Козлова

В центральный аппарат СК по распоряжению Александра Бастрыкина забрали уголовное дело о происшествии в Алтачейском заповеднике. Заповедник находится в Бурятии, где следственные органы и возбудили дело, на которое обратил внимание председатель СК России.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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Корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала, что там произошло.

4 октября 2020 года ночью несколько мужчин на автомобиле приехали из Улан-Удэ на территорию Алтачейского заказника. Там они устроили незаконную охоту и убили двух косуль. На обратном пути в лесу браконьеры были задержаны группой государственных инспекторов Байкальского природного заповедника. По показаниям одного из государственных инспекторов, водитель автомобиля не отреагировал на требование об остановке транспортного средства и попытался сбить его.

Действия браконьеров, которые охотились в заповеднике, уже квалифицированы по соответствующей статье Уголовного кодекса (ч. 2 ст. 258 УК РФ), предусматривающей ответственность за незаконную охоту. Также возбуждено и расследуется уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст.318 УК РФ). Но те, кто вел незаконную охоту, дали показания о якобы превышении инспектором должностных полномочий, и есть основания полагать, что данные показания являются предвзятыми. Поэтому председатель Следственного комитета поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление СК России для наиболее полного и объективного расследования, объяснила Петренко.

Следователям центрального аппарата предстоит тщательно изучить обстоятельства произошедшего, допросить свидетелей, назначить дополнительные экспертизы и дать полную и объективную правовую оценку действиям лиц, которые вели незаконную охоту, и их доводам, подчеркнула она.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет ДФО Бурятия

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