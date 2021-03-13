На маршрут Иркутск - Улан-Удэ запустят скоростной поезд

Скоростной электропоезд "Ласточка" планируют запустить на маршрут Иркутск - Улан-Удэ. Сейчас на этом участке дороги курсируют обычные поезда и время в пути занимает от семи до восьми часов. Нововведение позволит путешествовать между этими городами быстрее.

Сроки запуска "Ласточки" на маршрут определятся после обработки результатов испытаний, которые прошли накануне.

"Специалисты определяли скоростные и габаритные параметры подвижного состава на горно-перевальном участке Большой Луг - Слюдянка, который относится к числу особо грузонапряженных, являясь при этом одним из самых сложных для вождения поездов", - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Поезд "Ласточка" модификации ЭС1П способен развивать скорость до 160 км/ч и работать на постоянном и переменном токе, отвечает повышенным требованиям к комфорту и безопасности. Такие электрички несколько лет курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, Челябинском и Магнитогорском, а также на других маршрутах.