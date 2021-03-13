В Хабаровском крае ослабили ограничения против COVID-19

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал новое постановение об ослаблении противоковидных мер. Оно вступило в силу с 12 марта.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, благодаря улучшению эпидемиологической ситуации, разрешенное число участников массовых мероприятий увеличили до 100. Раньше действовало ограничение в 50 человек. Требование соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование сохранено.

Новыми правилами будут руководствоваться главы администраций муниципалитетов во время проведения воскресных масленичных гуляний.

Отмечается, что за последние сутки в крае подтверждено 59 новых случаев коронавируса. Всего лечение от COVID-19 проходят 2253 человека, в том числе, 579 в стационаре.