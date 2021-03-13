Выпавший из окна читинской больницы ребенок скончался

Врачам не удалось спасти жизнь шестилетнему мальчику, который выпал из окна краевой детской клинической больницы Забайкалья.

В течение месяца ребенок находился в реанимации в тяжелом состоянии с травмами различной степени тяжести.

"Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Ее выводы будут иметь решающее значение для расследования", - сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального СУ СК Егор Марков.

Напомним, что ЧП произошло 7 февраля. Мальчик приехал в Читу из города Борзя на плановое лечение. Во время тихого часа он вышел в туалет, зашел в одно из хозяйственно-бытовых помещений на третьем этаже больницы, самостоятельно открыл окно и случайно выпал оттуда.

После несчастного случая было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 2 стали 293 УК РФ).