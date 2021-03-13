В Чечне впервые начнут поиски месторождений золота

На территории Чечни впервые в истории приступят к геологоразведочным работам по поиску месторождений золото-кварц-сульфитных руд. Как сообщил в своем аккаунте в Instagram председатель правительства ЧР Муслим Хучиев, на эти цели регион получил из федерального бюджета 220 миллионов рублей.

- Сегодня у меня состоялась встреча с помощником Главы ЧР, генеральным директором АО "Чеченнефтехимпром", дорогим Братом Хасмагомедом Хизриевым, на которой он сообщил о достигнутых договоренностях с "Роснедра" относительно выполнения геологоразведочных работ в двух районах: в Верхне-Аргунской площади и на Беноевско-Черногорском участке, - написал Хучиев.

Искать золотосодержащие руды начнут во второй половине этого года. Раскрывать потенциал недр республики начали еще в прошлом году. Геологоразведку провели в Шелковском районе Чечни на площади около 4,5 тысячи квадратных метров. Из федерального бюджета на эти цели выделили почти 500 миллионов рублей.

По словам Муслима Хучиева, специалисты "Роснедр" займутся также комплексным геолого-геофизическими исследованиями нераспределенного фонда нефтяных залежей республики. Начало работ запланировано на второе полугодие 2022 года, а общий объем финансирования из федерального бюджета составит 975 миллионов рублей.